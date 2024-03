Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Fiat Panda gestohlen.

Lippe (ots)

Kurz nach Mitternacht am Donnerstag (07.03.2024) gegen 0.50 Uhr wurde in der Heerstraße in Horn ein roter Fiat Panda mit lippischen Kennzeichen gestohlen. Der Wagen im Wert von etwa 2000 Euro parkte dort unverschlossen, da der Besitzer nach eigenen Angaben kurz etwas aus seiner Wohnung holen wollte. Bei seiner Rückkehr bemerkte er, dass der Fiat verschwunden war. Zeugenhinweise zum KFZ-Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

