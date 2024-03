Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Batterie auf Auto geworden.

Lippe (ots)

Am 23.02.2024 gegen 16.15 Uhr warf ein unbekannter Täter in der Waldstraße eine Batterie auf ein fahrendes Auto. Ein 27-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem VW Golf in Richtung Wenkenstraße, als er plötzlich einen lauten Knall wahrnahm und bemerkte, dass seine Windschutzscheibe beschädigt worden war. Als der Mann am Fahrbahnrand anhielt, äußerte eine Zeugin, dass sie beobachtet habe, dass jemand eine Batterie aus Richtung eines Abhangs heruntergeworfen hätte. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet die Zeugin, die mit dem Autofahrer gesprochen hat, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die Hinweise zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

