POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup/Bielefeld. Vor Polizei geflüchtet und mit Toyota im Pool gelandet.

Im Rahmen einer Verfolgungsfahrt vor der Polizei verlor eine junge Französin am Dienstagmittag (05.03.2024) die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete mit diesem in einem privaten Garten im Swimmingpool. Die 21-Jährige fuhr mittags mit einem Toyota auf der Autobahn A 2, als sie in Höhe des Rastplatzes Gütersloh Süd von Einsatzkräften der Bielefelder Polizei kontrolliert werden sollte. Es bestand der Verdacht, dass sie mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs sei. Die Frau missachtete die deutlichen Anhaltesignale der Polizei und gab Gas. Ihre Flucht führte sie bis zur B 66 in Lippe/Oerlinghausen in Richtung Lage, wo die Verfolgungsfahrt in Helpup gegen 12.40 Uhr ein jähes Ende nahm. Als die 21-Jährige von der Lageschen Straße nach links in die Goldstraße abbiegen wollte, verlor sie aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen, brach mit dem Toyota nach rechts aus, riss eine Straßenlaterne sowie einen Zaun aus der Fassung und kam schlussendlich in einem Swimming-Pool auf einem Privatgrundstück zum Stehen. Die Frau aus Frankreich wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste aus dem Pool geborgen werden und wurde anschließend sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Die Autofahrerin war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Sie wird sich nun außerdem wegen einer Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Schnellfahren und dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens behaupten müssen. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

