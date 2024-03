Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Brokhausen. In den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (05.03.2024) gegen 15.15 Uhr verlor eine Augustdorferin auf der Brokhauser Straße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen ein Auto im Gegenverkehr. Die 26-Jährige fuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Renault Clio in Richtung Lemgoer Straße. Sie kam nach rechts von der Straße ab, geriet durch eine Gegenlenkbewegung ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Audi A3 zusammen. Dieser wurde von einer 28-Jährigen aus Detmold in Richtung Brokhausen gesteuert. Die 26-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

