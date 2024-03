POL-LIP: Augustdorf/Kreis Lippe/Bielefeld. 13-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - Aus der Grundschule in Heidenoldendorf in der Adolf-Meier-Straße sind zwischen Freitagabend und Montagmorgen (01. - 04.03.2024) zahlreiche Tablets gestohlen worden. Die unbekannten Täter drangen über ein Fenster gewaltsam in die Schule ein. Anschließend brachen sie im Gebäude mehrere Türen zu diversen Räumen auf, um aus diesen insgesamt über 50 iPads samt Hüllen zu entwenden. Das ...

