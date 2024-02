Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann in seiner Wohnung verprügelt

Einbruch in Wohnung

Altena (ots)

Zwei bewaffnete Personen haben am Freitag einen 54-jährigen Mann in seiner Wohnung in der Bachstraße verletzt. Er wohnt in einer der oberen Etagen eines Mehrfamilienhauses. Wie das Opfer später der Polizei berichtete, hätten gegen 20.45 Uhr plötzlich zwei maskierte Männer in seiner Wohnung gestanden. Der eine habe eine Pistole auf ihn gerichtet, der andere mit einer Brechstrange auf ihn eingeschlagen. Nachbarn, die durch die Schreie des Opfers aufmerksam wurden, sahen zwei Männer flüchten und halfen dem blutenden Nachbarn. Unterwegs entledigten sich die Angreifer ihrer Sturmhauben und der Brechstange. Die Polizei stellte beides sicher. Täter Nr. 1 wurde auf ein Alter zwischen 35 und 45 Jahren und eine Größe von etwa 1,80 bis 1,85 Meter geschätzt. Er hat eine kräftige Statur und schwarze Haare. Er trug eine schwarze Jacke. Der zweite Täter, der mit der Brechstange zuschlug, ist ähnlich groß und wirkte athletisch. Wie die beiden Männer in die Wohnung gelangt ist, dafür hatte das 54-jährige Opfer keine Erklärung. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise auf die flüchtenden Männer unter Telefon 9199-0.

Unbekannte sind zwischen dem 26. Januar und dem vergangenen Freitagmorgen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rahmedestraße eingebrochen. Sie traten die Tür ein, um in die Wohnung zu gelangen.

(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell