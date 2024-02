Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe

Snackautomat beschädigt

Halver (ots)

Einer 65-jährigen Lüdenscheiderin wurde am Freitag beim Einkaufen eine Tasche gestohlen. Während sie zwischen 13.15 und 14 Uhr in dem Geschäft an der Bahnhofstraße ihre Waren einsammelte, hängte sie ihren grünen AOK-Jutebeutel an den Einkaufswagen. Darin lagen iPhone, Portemonnaie mit allen möglichen Papieren, Bargeld sowie Bank-, Kredit- und Versichertenkarten. Sie zeigte den Verlust bei der Polizei an. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in den heimischen Discountern nach Opfern Ausschau halten. Deshalb sollte man seine Wertsachen nicht in den Einkaufswagen legen oder an den Griff hängen. Der Wagen wird schnell mal aus den Augen gelassen. Diesen Augenblick nutzen Taschendiebe. Wertsachen sollten stattdessen möglichst dicht am Körper aufbewahrt werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden.

Unbekannte beschädigten am Sonntagmorgen, zwischen 4 und 11.30 Uhr, an der Frankfurter Straße die Scheibe eines Snackautomaten. (cris)

