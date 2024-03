Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Krentrup. Radfahrer und Autofahrer stoßen zusammen.

Lippe (ots)

Auf der Krentruper Straße ereignete sich am Montagmorgen (04.03.2024) gegen 9.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer. Ein 56-Jähriger aus Leopoldshöhe fuhr mit seinem Opel Zafira in Richtung Schötmarsche Straße, als ihm im Bereich einer Kurve ein Radfahrer entgegenkam. Die beiden Fahrer stießen im Kurvenbereich zusammen, der 44-Jährige aus Leopoldshöhe stürzte von seinem Fahrrad und wurde leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen transportierte der Radfahrer während seiner Fahrt ein Paket, so dass er sein Zweirad nur mit einer Hand steuerte und er dem Autofahrer, der auf seinem Fahrstreifen zu weit nach links geraten war, nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Der Verletzte wurde von einem Krankenwagen vorsorglich ins Klinikum gebracht.

