POL-LIP: Lemgo-Brake. Einbruchsdiebstahl in Seniorenpflegeheim.

Lippe (ots) - Am Montagmittag (04.03.2024) zwischen 12 und 14 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Kurzer Steinweg" eingebrochen. Die Täter gelangten über eine Tür in die Wohnung, indem sie diese gewaltsam öffneten. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter der Rufnummer 05231 6090 um sachdienliche Zeugenhinweise zum Einbruch.

