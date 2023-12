POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw mit leicht verletzter Person

Nienburg (ots) - (Thi) Gestern ereignete sich gegen 18:40 Uhr in Vornhagen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 84-Jähriger aus Lüdersfeld beabsichtigte mit seinem Renault Clio vom Fahrbahnrand aus anzufahren. Der Pkw war in Fahrtrichtung Hannover geparkt und der Fahrer wollte in einem Zuge über die B65 in Richtung Stadthagen wenden. Hierbei übersah er einen aus ...

mehr