Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruchsversuch scheitert.

Lippe (ots)

Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße war am Samstag (02.03.2024) das Ziel von Einbrechern. Zwischen 9 und 22 Uhr versuchten sich die Unbekannten über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Dachgeschoss zu verschaffen - scheiterten jedoch. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

