POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung - 49-Jähriger vermisst.

Lippe (ots) - Auf der Lüdenhausener Straße verunfallte am Sonntagmittag (03.03.2024) ein Motorradfahrer, weil ein Autofahrer nach ersten Erkenntnissen mittig auf der Fahrbahn fuhr. Der 24-Jährige aus Vechta war gegen 12.45 Uhr mit seiner Honda in Richtung Linderhofe unterwegs, als ihm das Auto in einem Kurvenbereich mittig entgegenkam. Der Mann kam mit seinem ...

