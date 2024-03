Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Rischenau. Motorradfahrer gestürzt.

Lippe (ots)

Auf der Hauptstraße stürzte ein 22-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag (03.03.2024), da er sich nach ersten Erkenntnissen verbremst hatte. Gegen 15 Uhr wollte der Mann aus Ahnsen mit seiner Montesa Honda von der Hauptstraße in die Lügder Straße einbiegen. Er stürzte über seinen Lenker, da sein Vorderrad durch den Bremsfehler blockierte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum. Angehörige kümmerten sich um das Motorrad, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand.

