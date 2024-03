Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Parkbank durch Brand beschädigt.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen (29.02./01.03.2024) setzten Unbekannte einen Gegenstand auf einer Parkbank in der Straße "Asper Platz" in Brand. Die Bank befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Gebäude der dortigen Grundschule. Das heruntergefallene Brandgut führte zu einem leichten Schwelbrand an der Fassade der Schule. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Brand melden Sie bitte dem Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05231 6090.

