POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Alkoholisiert Fahrzeug geführt

Lippe (ots) - Am Samstagmittag gegen 13.55 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann aus Extertal mit seinem Peugeot die Extertalstraße in Richtung Rinteln. Mit in seinem Fahrzeug befand sich eine 57-jährige Beifahrerin aus Bad Eilsen. In Höhe der Einmündung Extertalstraße / Hauptstraße übersah er den Mercedes eines 45-jährigen Extertalers, der nach links auf die Hauptstraße in Richtung Almena abbiegen wollte und aufgrund ...

mehr