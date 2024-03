Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Sozia fällt nach Kollision von Motorrad

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.55 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Hüllhorst zusammen mit seiner 17-jährigen Sozia aus Obernkirchen mit seinem Motorrad der Marke Aprilia die Extersche Straße in Richtung Exter. Etwa in Höhe der Gemarkung "Loose" beabsichtigte er, einen vor ihm fahrenden Audi 80 eines 54-jährigen Mannes aus Hiddenhausen zu überholen. Beim Ausscheren touchierte der 19-jährige jedoch das Heck des Audis. Durch die Kollision verlor die Sozia den Halt auf dem Krad und stürzte auf die Fahrbahn. Leichtverletzt wurde sie mittels eines Rettungswagens einem Klinikum zugeführt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

