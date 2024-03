POL-LIP: Oerlinghausen - Kradfahrer verletzt sich schwer bei Sturz

Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 16:12 Uhr kam es auf der Hornschen Straße in Detmold, in Höhe der Zufahrt eines Imbisses, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 62-jähriger Detmolder befuhr mit seinem Elektro-Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung stadteinwärts. Ein 18-jähriger Detmolder beabsichtigte mit seinem Pkw, VW Up, Farbe Rot, aus der genannten Zufahrt auf die Hornsche ...

