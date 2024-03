Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:12 Uhr kam es auf der Hornschen Straße in Detmold, in Höhe der Zufahrt eines Imbisses, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 62-jähriger Detmolder befuhr mit seinem Elektro-Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung stadteinwärts. Ein 18-jähriger Detmolder beabsichtigte mit seinem Pkw, VW Up, Farbe Rot, aus der genannten Zufahrt auf die Hornsche Straße aufzufahren und übersah den vor seinem Pkw querenden Fahrradfahrer. Durch die Kollision beider Fahrzeuge kam dieser zu Fall und verletzte sich hierdurch leicht am rechten Bein. Zeugen zum Unfallhergang mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231-6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell