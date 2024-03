Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Innenstadt. Betrunken mit E-Scooter gestürzt.

Lippe (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden (01.03.2024) zwischen 03:30 und 03:50 Uhr kam es in der Lageschen Straße zu einem schweren Unfall mit einem E-Scooter. Ein 56-jähriger Detmolder berührte beim Fahren mit seinem E-Scooter den Bordstein und stürzte daraufhin. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer sich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit befand. Es wurde eine Blutprobe entnommen, um Alkohol- und möglichen Betäubungsmittelkonsum nachzuweisen. Zudem stellte sich heraus, dass das Kennzeichen des E-Scooters nicht für das Jahr 2024 versichert war. Der Wechsel hätte um Mitternacht zum 1. März 2024 stattfinden müssen. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgrund von Fahrunsicherheit infolge Alkoholkonsums sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

