POL-LIP: Lemgo. Schwere Brandstiftung - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28./29.02.2024) wurde in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Hamelner Straße Feuer gelegt. Durch das Feuer im Haus wurde der Brandmeldealarm ausgelöst. Die anwesenden Bewohner entdeckten die Brände frühzeitig und konnten sie löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Ein 40-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an der Einrichtung, das Gebäude selbst ist jedoch weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandstiftung geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 1 unter der 05231 6090 zu melden.

