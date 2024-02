Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Unfall im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

Bei einem Zusammenstoß am Mittwochmorgen (28.02.2024) gegen 7 Uhr auf der Kreuzung Bielefelder Straße/Hellweg/Osterheider Straße übersah eine 49-jährige Frau aus Leopoldshöhe augenscheinlich den entgegenkommenden 18-jährigen Oerlinghauser mit seinem VW Golf, der geradeaus auf der Bielefelder Straße (B66) in Fahrtrichtung Lage fahren wollte. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei beide Fahrer leicht verletzt wurden und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

