Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Trickdiebin stiehlt hochwertige Uhr - Wer hat etwas gesehen

Eine Trickdiebin entwendete am Donnerstagvormittag in Heilbronn die Uhr einer 79-Jährigen. Gegen 11.15 Uhr wollte die Seniorin mit ihrem Fahrzeug in die Hofeinfahrt ihres Hauses in der Rosengartstraße einfahren und musste hierfür kurzzeitig das Auto anhalten und warten bis sich das Tor öffnete. In diesem Moment näherte sich eine unbekannte Frau und bettelte die Frau um einen Job an. Hierzu lehnte sich die Unbekannte ins Fahrzeug. Die 79-Jährige schickte die Täterin weg und fuhr auf ihr Grundstück. Kurz darauf bemerkte sie, dass ihre hochwertige Uhr fehlte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Frau machen können oder denen am Donnerstag verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Fahrzeugteile aus BMW entwendet - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Fahrzeugteile aus einem BMW in Heilbronn. Der 23-jährige Besitzer des Pkws hatte diesen am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, in der Rauchstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen, gegen 5.40 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Airbags, das Navigationsgerät, ein Ladekabel und ein Zigaretten-Ladestecker entwendet wurden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am frühen Freitagmorgen bei einem Unfall in Heilbronn zu. Gegen 0.45 Uhr befuhr eine 70-Jährige mit ihrem Fiat die Rollwagstraße und wollte geradeaus in die Wilhelmstraße einfahren. Zeitgleich fuhr der 35-jährige Fahrradfahrer auf der Straße "Am Wollhaus", ebenfalls in Richtung Wilhelmstraße. An der Kreuzung übersah die Fiat-Fahrerin vermutlich den vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer und erfasste ihn mit ihrem Fahrzeug. Durch den Aufprall stürzte der Mann von seinem Fahrrad und wurde hierbei leicht verletzt. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Heilbronn: Zeugen nach Unfall mit Rettungswagen gesucht

Nach einem Unfall mit einem Rettungswagen am Donnerstagmorgen in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 7 Uhr kollidierte der Krankenwagen in der Saarlandstraße mit dem VW einer 24-Jährigen. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der genaue Unfallhergang konnte bisher nicht abschließend geklärt werden. Daher werden nun Verkehrsteilnehmer gesucht, die Angaben zur Ampelschaltung und zur Anwendung von Sonder- und Wegerechten des Rettungswagens zum Unfallzeitpunkt machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

