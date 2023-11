Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem weiteren Fahrzeug

Bei einer Einsatzfahrt der Polizei kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem VW Kombi. Ein Streifenwagen befuhr am Mittwoch gegen 15.30 Uhr die Gartenstraße in Heilbronn. Als das Polizeiauto die Kreuzung an der Karlstraße überqueren wollte, übersah der Fahrer vermutlich eine von links aus Richtung Allee kommende 55-jährige mit ihrem VW. Hierdurch prallte die Autofahrerin mit ihrer Fahrzeugfront gegen die Seite des Streifenwagens und drehte diesen um 90 Grad. Der 26-Jährige Fahrer des Polizeiautos sowie die Fahrerin des VW Kombi und ihre zwei Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von etwa von etwa 20.000 Euro.

Heilbronn: Verletzter Rollerfahrer nach Verkehrsunfall mit einem Pkw

Weil ein Rollerfahrer beim Abbiegen vermutlich zu weit nach links ausscherte, kam es am Mittwochnacht auf der Kreisstraße 2049 zwischen Gemmingen und Massenbachhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger war kurz nach 23 Uhr mit seinem Roller von Gemmingen nach Massenbachhausen unterwegs. Hinter diesem fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Ford. Nachdem der Rollerfahrer kurz vor einem Feldweg seine Geschwindigkeit herabsetzte und nach rechts blinkte, wollte der Autofahrer an dem augenscheinlich abbiegenden 27-Jährigen linksseitig vorbeifahren. Währenddessen scherte dieser nach links aus und wollte augenscheinlich nun doch nach links abbiegen. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei am Roller ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Rollerfahrer wurde anschließend leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell