POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Rollerfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Mosbach zu. Der 50-Jährige befuhr gegen 14.30 Uhr die Schillerstraße von der Waldstraße kommend. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und schlitterte einige Meter auf der Fahrbahn bevor er zum Liegen kam. Sein Roller kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Gestürzte wurde nach dem Unfall umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Hardheim: Gebäudefassade beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem eine unbekannte Person in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Fassade eines Gebäudes in Hardheim beschädigte, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Dienstagabend, 19.20 Uhr, und dem nächsten Morgen, 7.20 Uhr, schlug und kratzte der oder die Unbekannte Stücke der Außenfassade des Gebäudes in der Ferdinand-Müller-Straße ab. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 entgegen.

