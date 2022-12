Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwerer Unfall auf Parkplatz zwischen LKW und Fußgänger - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Modehauses in der Dossenheimer Landstraße zu einem schweren Unfall zwischen einem LKW und einem Fußgänger. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen rangierte der LKW auf dem Parkplatz rückwärts und erfasste hierbei einen Fußgänger. Dieser geriet unter den LKW und erlitt schwerste Verletzungen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Polizei und Rettungsdienst verstarb der Senior noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer erlitt einen schweren Schock und wird medizinisch betreut. Der Verkehrsunfalldienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur lückenlosen Rekonstruktion des Unfallhergangs übernommen. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben und deren Personalien noch nicht von der Polizei aufgenommen wurden, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter Tel.: 06221/174-4111 in Verbindung zu setzen.

