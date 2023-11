Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Böller im Zigarettenautomat gezündet

Jena (ots)

Am Freitag gegen 16:20 Uhr wurde durch eine unbekannte Person ein Feuerwerkskörper in das Ausgabefach eines Zigarettenautomaten in der Lützendorfer Straße in Weimar gelegt und angezündet. Nachdem ein Zeuge auf die Rauchentwicklung und den Jugendlichen aufmerksam wurde, ergriff dieser die Flucht. Es entstand Sachschaden am Automaten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell