Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zum Glück nur einer leicht verletzten Person kam es am 03.11.2023 gegen 16:00 Uhr auf der B 88. Ein 50-jähriger Mann aus Jena befuhr mit seinem Pkw die B 88 aus Rtg. Großeutersdorf kommend in Rtg. Kahla, eine 37-jährige Frau aus Uhlstädt fuhr in die Gegenrichtung. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Pkw der Frau zusammen. An beiden Pkw´s entstand Sachschaden, die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

