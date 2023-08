Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Personenschaden

Weimar (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der B7, in Höhe des Abzweiges Ulla zu einem Verkehrsunfall mit 3 Verletzten. Ein 48jähriger Skoda-Fahrer wollte von der B7 aus nach links in ein Grundstück abbiegen und übersah dabei den 71jährigen Mercedes-Fahrer im Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß, in dessen Folge aufgrund der Wucht des Aufpralles der Skoda an den Fahrbahnrand geschleudert wurde und dort auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht und die 64jährige Mitfahrerin im Mercedes schwer verletzt. Alle drei wurden zur Versorgung ins Klinikum Weimar verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die B7 war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

