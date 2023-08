Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gartenhäuser aufgebrochen, Schultür angezündet, Schwerer Unfall

Reutlingen (ots)

Wolfschlugen (ES): Gartenhäuser aufgebrochen (Zeugenaufruf)

In zwei Gartenhäuser im Gewann Vor Schöllhau ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Wie erst jetzt angezeigt wurde, drang ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, zehn Uhr, gewaltsam in die Gartenhäuser ein, durchsuchte diese und flüchtete daraufhin unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen übersteigt der entstandene Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro den Wert des Diebesgutes deutlich. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (jp)

Rottenburg (TÜ): Tür versucht anzuzünden

Einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro haben bislang unbekannte Täter am Donnerstag an einer Schultür in Rottenburg angerichtet. Vermutlich in der Zeit von 16 Uhr bis 20 Uhr wurde die Holztür zum Pavillon einer Schule in der Straße Gelber Kreidebusen versucht anzuzünden. Hierdurch wurde ein Teil der Tür beschädigt. Ein Hausmeister meldete den Schaden am Freitagmorgen der Polizei. Das Polizeirevier Rottenburg hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Schwerer Unfall bei Ergenzingen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmittag auf der L 1184 ereignet. Eine 19-jährige Audilenkerin war gegen 13.30 Uhr mit ihrem A 3 in der Aufschleifung von der B 28 herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die L 1184 in Richtung Ergenzingen missachtete sie die Vorfahrt eines 27 Jahre alten Ford-Lenkers, der mit seinem Fusion in Richtung Bondorf unterwegs war. Durch die Kollision wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der 27-Jährige wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Zur Fahrbahnreinigung kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle. Kurz nach 16 Uhr war die L 1184 wieder frei befahrbar. (ms)

