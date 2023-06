Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Diebstahl mehrerer Sitzbänke

Rudolstadt (ots)

Es kam in Rudolstadt bei der Parkanlage der Seniorenresidenz in der Straße Am Plan zu zwei Diebstahlshandlungen. In der Zeit vom 01.06.2023, 18:00 Uhr bis zum 02.06.2023, 13:00 Uhr wurden zwei Sitzbänke mit einem Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Des Weiteren wurden in der Zeit vom 02.06.2023, 13:00 Uhr bis zum 05.06.2023, 06:00 Uhr erneut zwei Sitzbänke und zwei Stühle mit einem Wert von fast 1000 Euro gestohlen. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

