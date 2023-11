LPI-J: Schnell und ohne Versicherung unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter über ein Kellerfenster Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße am Kurpark. In diesem durchwühlten sie alle Räumlichkeiten und verließen am Ende ihrer Tat das Haus über die Eingangstür. Diese fand man am Morgen des 02.11. offenstehend vor. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Feststellung nicht angegeben werden. Eine Kamera zeichnete die Täter ...

