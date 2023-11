Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl vereitelt

Jena (ots)

Am Samstagvormittag nahm die Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale in der Weimarer Innenstadt ein merkwürdiges Verhalten zweier Personen wahr. Diese deponierten mehrere hochpreisige Pflegeprodukte im Wert von 650 Euro in einem schlecht einsehbaren Bereich, mutmaßlich um diese zu einem späteren Zeitpunkt unbeobachtet aus dem Geschäft zu entwenden. Auf das Verhalten angesprochen verließen die Personen den Markt. Nur kurze Zeit später am Nachmittag kehrten die Personen zurück und legten abermals Produkte im Wert von 300 Euro beiseite. Nachdem die Mitarbeiterin erneut intervenierte, flüchteten die beiden in unbekannte Richtung.

