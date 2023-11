Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Hotel

Weimar (ots)

In der Nacht vom Freitag auf den Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Hotel in der Humboldtstraße in Weimar. Hier entwendeten sie aus einem Schreibtisch der Rezeption Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von 2.500 Euro. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell