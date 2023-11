Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vermeintlicher Gasgeruch in Ahlhorner Mehrfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Großenkneten/Ahlhorn: Am Montagabend, den 06.11.2023, um 18:39 Uhr stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße in Ahlhorn einen gasähnlichen Geruch fest, in dessen Folge sie über Übelkeit und Kopfschmerzen klagten. Alle Bewohner verließen das Haus und der Bereich wurde aus Sicherheitsgründen zunächst weiträumig abgesperrt. Durch die freiwillige Feuerwehr Ahlhorn, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort war und dem lokalen Energieversorger EWE konnte letztlich kein Gasaustritt lokalisiert werden. Die Ursache konnte nicht ermittelt werden, wobei der Geruch für die eingesetzten Kräfte nicht mehr feststellbar war. Das Gebäude wurde daher gegen 20:00 Uhr freigeben und die Absperrung aufgehoben. Von den neun Bewohnern wurden sieben Bewohner zur weiteren Untersuchung bzw. Abklärung in Krankenhäuser verbracht.

