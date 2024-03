Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Passantin durch Schlag verletzt.

Lippe (ots)

Eine 42-jährige Detmolderin wurde am Mittwochabend (28.02.2024) von einem unbekannten männlichen Täter in der Nähe der Grundstraße / Neue Wiese in Hiddesen ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. Sie hatte den Mann angesprochen, weil er sich unberechtigt auf einem Grundstück befand. Der Täter, der etwa 1,75 m groß ist und eine untersetzte Figur sowie kurze dunkle Haare hat, flüchtete anschließend zu Fuß. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich telefonisch an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell