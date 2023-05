Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: -Verkehrsunfallflucht-

Bitburg (ots)

Am 11.05.2023 gegen 19:15h kam es im Bereich einer Fahrbahnverengung in der Bitburger Straße in Rittersdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem weißen Kleinwagen. Dabei touchierte der entgegenkommende Kleinwagen den an der Fahrbahnverengung wartenden Linienbus. Der Fahrer des Kleinwagens setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Tel: 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

