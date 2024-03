POL-LIP: Detmold. Alkoholisierter Radfahrer stürzt.

Lippe (ots) - Eine 42-jährige Detmolderin wurde am Mittwochabend (28.02.2024) von einem unbekannten männlichen Täter in der Nähe der Grundstraße / Neue Wiese in Hiddesen ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. Sie hatte den Mann angesprochen, weil er sich unberechtigt auf einem Grundstück befand. Der Täter, der etwa 1,75 m groß ist und eine untersetzte Figur sowie kurze dunkle Haare hat, flüchtete ...

