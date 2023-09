Polizei Bielefeld

POL-BI: Verletzter Radfahrer nach Unfallflucht in Bielefeld - Jöllenbeck

Bielefeld (ots)

(PP/MS) Am Sonntagnachmittag, 24.09.2023, befuhr ein 85-Jähriger Radfahrer die Beckendorfstraße in Richtung Jöllenbeck. In Höhe der Straßen Freudenburg/Am Pfarrholz wollte er nach links in die Straße Freudenburg abbiegen. Als sich der Radfahrer bereits mittig auf der Fahrbahn befand, wurde er von einem hellen Kleinwagen überholt, welcher die Beckendorfstraße in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Auf Grund des Überholvorgangs zog der Radfahrer sein Rad nach rechts, stürzte dadurch und verletzte sich schwer. Der PKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne den gestürzten Radfahrer anzusprechen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 1 unter Tel. 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

