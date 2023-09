Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Unfälle mit flüchtigen Fahrern

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte, Jöllenbeck, Gadderbaum - Zur Klärung von drei Unfällen am Mittwoch, 20.09.2023, und Donnerstag, 21.09.2023, suchen Beamte des Verkehrskommissariat 1 beteiligte Fahrer und mögliche Zeugen der Unfallgeschehen.

Am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr, verletzte sich ein Pedelecfahrer bei einem Unfall leicht und flüchtete anschließend. Eine 34-jährige Bielefelderin war zuvor mit ihrem schwarzen Renault Clio auf der Siegfriedstraße in Richtung Schloßhofstraße gefahren. Der Pedelecfahrer kam von links aus der Rolandstraße in den Einmündungsbereich und fuhr gegen die linke Fahrzeugseite. Dabei verletzte sich der Radfahrer augenscheinlich leicht. Am Fahrzeug entstand ein leichter Sachschaden.

Die Unfallbeteiligten tauschten sich zunächst aus, dann verließ der Pedelecfahrer jedoch die Unfallstelle. Der Radler hatte einen schwarzen Vollbart und dunkle, kurze Haare. Er trug ein schwarzes Sweatshirt mit einem Firmenschriftzug, blaue Jeans und weiße Turnschuhe.

Am Donnerstag, 21.09.2023, gegen 12:25 Uhr, fuhr ein Rollerfahrer auf der Amtsstraße in Richtung Jöllenbecker Straße. Er beabsichtigte, nach links in die Sogemeierstraße einzubiegen und übersah einen weißen Kleintransporter, der ihm auf der Amtsstraße entgegenkam. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Fuß des 29-jährigen Bielefelders kurz eingeklemmt wurde. Er verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Gegen 16:34 Uhr verletzte sich ein Fahrgast in einem Bus leicht, nachdem der Busfahrer eine Notbremsung durchführen musste.

Der Fahrer der Linie 122 berichtete den Polizeibeamten, dass er auf der Gadderbaumer Straße in Richtung Bethel unterwegs gewesen war. Nachdem er nahe der Artur-Ladebeck-Straße an einer Bushalltestelle eine Pause gemacht hatte, fuhr er wieder an. In diesem Moment fuhr eine Fahrradfahrerin aus einer Hofeinfahrt auf die Busspur, woraufhin der Busfahrer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dabei stürzte ein 94-jähriger Bielefelder, der sich im Bus befunden hatte und verletzte sich leicht. Die Radfahrerin wartete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, entfernte sich jedoch später vom Unfallort.

Die Unfallbeteiligten und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

