Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

Am Donnerstag, in dem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Wohnungstür eines alleinstehenden Wohnhauses aufzuhebeln. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab. An der Wohnungstür entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen, denen im genannten Zeitraum im Bereich des Amselweges verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

