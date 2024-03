Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen - Einbrecher wird überrascht

Lippe (ots)

Am Freitagabend wurde die Leitstelle der Polizei über einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kenntnis gesetzt. Ein Familienangehöriger habe bei seiner Rückkehr gegen 18:30 Uhr die offenstehende Haustür sowie eine ihm unbekannte männliche Person im Erdgeschoß des Hauses festgestellt. Sofort ergriff die offensichtlich überraschte Person ohne Beute die Flucht über die Terrassentür in Richtung des Gartens. Zeugen, denen zur genannten Zeit im Wohngebiet Sylbacher Straße und Lambrachtweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

