POL-LIP: Detmold-Hiddesen - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Am Freitagabend gegen 21.40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Detmolder mit seinem Pkw, VW Up, Farbe Rot, den Bentweg von der Friedrich-Ebert-Straße kommend. In Höhe des Sportplatzes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine nebenstehende Straßenlaterne. In der Folge kam der Pkw auf dem Grünstreifen nach wenigen Metern zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und Medikamenten stand. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Entnahme einer Blutprobe bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

