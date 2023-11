Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis - mehrere Einbrüche

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:15 Uhr, gelang es einer bislang unbekannten Täterschaft die Terrassentür eines Wohnhauses in der August-Karolus-Straße in Sinsheim mit mehreren Steinen einzuwerfen. Hiernach begab sich die unbekannte Täterschaft in das Haus, durchwühlten Schränke und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Dann entfernte sich die unbekannte Täterschaft in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bezifferbar.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, im Zeitraum von 23:00 Uhr bis 08:00 Uhr, gelang es ebenfalls einer unbekannten Täterschaft durch das Einschlagen eines Kellerfensters in ein Wohnhaus in Wiesloch Baiertal, in der Straße Am Blumenberg, einzudringen. Im Haus selbst wurden mehrere Zimmertüren aufgehebelt. Entwendet wurde lediglich ein Schlüssel, der Sachschaden konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Am Donnerstag, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 23:30 Uhr verschafften sich eine bislang unbekannte Täterschaft im Waldshuter Weg in Heidelberg über den Balkon Zutritt zu der im 1. OG gelegenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Es wurden mehrere Schränke durchwühlt, verschiedene Wertgegenstände und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. Hiernach flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung. Der Sachschaden kann auch hier noch nicht beziffert werden.

In allen Fällen wurden durch die Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminaltechnik, der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Spuren gesichert. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Täterschaft, oder den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der 0621/174-4444 zu melden.

