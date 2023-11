Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pkw aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen

Mannheim (ots)

Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wurde im Stadtteil Käfertal ein in der Edisonstraße geparkter Dacia am Donnerstagnachmittag aufgebrochen. In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:45 Uhr brachen die Unbekannten das Fahrzeug auf und nahmen anschließend neben einer schwarzen Lederumhängetasche, mehrere persönliche Dokumente, einen Schlüsselbund sowie einen Fahrzeugschlüssel an sich. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Tel.: 0621 71849-0, entgegen.

