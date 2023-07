Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Pier

Langerwehe (ots)

Bisher Unbekannte drangen am Montagabend (17.07.2023) in eine Wohnung in Neu-Pier ein. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld.

Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Eigentümer in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr und drangen in den oberhalb einer Pizzeria liegenden Wohnbereich ein. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und entkamen mit einem Schranktresor, in dem sich neben einem mittleren, vierstelligen Eurobetrag auch Schmuck befand.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

