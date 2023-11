POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Baustellenmaschinen entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wurde im Stadtteil Käfertal ein in der Edisonstraße geparkter Dacia am Donnerstagnachmittag aufgebrochen. In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:45 Uhr brachen die Unbekannten das Fahrzeug auf und nahmen anschließend neben einer schwarzen Lederumhängetasche, mehrere persönliche Dokumente, einen Schlüsselbund sowie einen Fahrzeugschlüssel an sich. Der ...

