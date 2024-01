Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Fahrzeugkontrolle: Polizei stellt Betäubungsmittel sicher

Straelen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (25. Januar 2024) stellten zwei Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Kleve auf der Venloer Straße in Straelen ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit fest. Der Wagen wurde durch den Verkehrsteilnehmenden aus Fahrtrichtung Herongen kommend in Fahrtrichtung Straelen bewegt. Die Beamten folgten dem Wagen und hielten diesen schließlich an. Bei der Kontrolle des Wagens sowie dem 36-jährigen Verkehrsteilnehmer stellte sich heraus, dass sowohl der Fahrer als auch das Kennzeichen im Fahndungsportal der Polizei ausgeschrieben war. Der 36-jährige verfügte zudem nicht über eine gültige Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der weiteren Fahrzeugkontrolle konnten die eingesetzten Beamten weitere Betäubungsmittel sicherstellen. Das Fahrzeug des Manns wurde zwangsstillgelegt und Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Einfluss von Betäubungsmitteln erstattet. (pp)

