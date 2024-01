Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Einbruch/ Täter hebeln Terrassentür und entwenden Schmuck

Rees-Mehr (ots)

Am Mittwoch (24. Januar 2024) zwischen 08:45 Uhr und 19:15 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Overkampstraße auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Das Haus liegt zwischen dem Wildenborgweg und dem Staelweg und grenzt seitens des Gartens an eine große Ackerfläche. Die Unbekannten flüchteten mit u.a. Bargeld und einem Ring in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 028227830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell