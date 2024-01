Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Gemeinsame Pressemeldung der StA Kleve und der Polizei Kleve- Festnahme von zwei Tatverdächtigen/ Diebesreise durch den Kreis Kleve aufgeklärt

Kreis Kleve/ Goch (ots)

Das Kriminalkommissariat Goch hat noch vor den Weihnachtstagen einen herausragenden Ermittlungserfolg erzielt: Die Festnahme von zwei Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, zahlreiche Einbrüche u.a. in Kindergärten begangen zu haben.

Die beiden Männer im Alter von 34 und 38 Jahren stiegen am 16. Dezember 2023 in die Praxisräume für Physiotherapie in Weeze ein und entwendeten dort die Schlüssel für einen Opel Mokka E. Mit dem gestohlenen Gefährt traten sie ihre Diebesreise durch den Nordkreis an. Was die beiden Diebe aber nicht wussten, war, dass der Opel mit einem elektronischen Fahrtenbuch ausgestattet war. Die Auswertung ermöglichte es den Kollegen die Route in der Tatnacht zu rekonstruieren. Die Stopps an einer Tankstelle und bei einer Fast-Food-Kette brachten den Ermittelnden dann noch die Lichtbilder, um die polizeibekannten Tatverdächtigen dingfest zu machen. Am 20. Dezember 2023 und am folgenden Tag klickten für die Männer bereits die Handschellen. Die Männer stehen im Verdacht mindestens sieben Einbrüche in Kindergärten begangen zu haben.

Ob den Tatverdächtigen noch weitere Straftaten zuzuordnen sind, ist Bestandteil der Ermittlungen. Derweil laufen noch die Auswertungen der Spuren sowie weitere Ermittlungen in dem umfangreichen Strafverfahren auf Hochtouren. (as)

