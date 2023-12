Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Einbruch in Kindergarten/ Täter gelangen nicht in das Gebäude/ Fahrzeug am Tatort zurückgelassen

Bedburg-Hau (ots)

Zu einem fünften Einbruch kam es in der Nacht von Samstag (16. Dezember 2023) auf Sonntag zum Glück nicht. Im Kindergarten am Verhoolenweg im Ortsteil Hasselt blieb es beim Versuch in das Gebäude einzudringen. Die Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln und eine Jalousie im rückwärtigen Bereich hochzuschieben. Was die Täter hier aber zurückließen, war ein zuvor in Weeze entwendetes Fahrzeug. Der Opel Mokka, ein Firmenfahrzeug, wurde ebenfalls in oben genannten Tatzeitraum vor der Firma an der Katharinenstraße entwendet. Tatzusammenhänge zu weiteren Einbrüchen in Kindergärten werden geprüft. (as)

